PS aproxima-se do PCP no layoff, mas desfecho do OE continua em aberto

A três dias da votação final global do Orçamento do Estado (OE) para 2021, o PS deu nesta segunda-feira um novo passo para se aproximar do PCP, na esperança de que, mesmo com congresso à porta, o partido de Jerónimo de Sousa dê a mão ao Governo e viabilize o Orçamento do Estado para 2021 que vai a votação final na quinta-feira. O dia de ontem foi marcado por adiamentos nas votações de várias propostas politicamente relevantes, sinalizando assim que nos bastidores ainda haverá negociações a decorrer.

Continuar a ler