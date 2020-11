MPT marca congresso digital para 20 de Dezembro

O MPT agendou o seu próximo congresso para o dia 20 de Dezembro, na sequência de o presidente, Manuel Ramos, ter renunciado ao mandato, anunciou o partido, indicando que a reunião irá decorrer através de videoconferência.

“O Partido da Terra realiza no próximo dia 20 de Dezembro de 2020 o seu XII Congresso Nacional Extraordinário, através da aplicação Zoom, na sequência do pedido de renúncia de funções apresentado pelo presidente da comissão política nacional, Manuel Ramos, devido a problemas de saúde”, indica a força política em comunicado.

O MPT defende que, “face à gravidade da evolução da segunda vaga da pandemia da covid-19 em Portugal, é incompreensível e irresponsável que sejam autorizados, inclusive com a anuência das autoridades públicas de saúde responsáveis, eventos que coloquem em causa a saúde pública”.

Por isso, o partido decidiu “realizar a sua reunião magna por videoconferência, através da plataforma digital Zoom”, que permite chamadas de vídeo.

Citado no comunicado, o vice-presidente, que assumiu as funções de presidente interino, Pedro Pimenta, defende que, “apesar da lei do estado de sítio e do estado de emergência não impedir reuniões dos órgãos estatutários dos partidos, realizar manifestações ou reuniões magnas de partidos presencialmente, neste período de crescimento exponencial de contágios e em pleno período de recolher obrigatório, constitui um grave risco para a saúde pública, um ultraje para os profissionais de saúde” e também “um desrespeito para com os milhões de portuguesas e portugueses” e para “com todas as famílias e empresas que sofrem os devastadores impactos sociais económicos destas medidas de contenção da propagação de contágios”.

“Por todos estes motivos, a comissão política nacional do MPT decidiu manter o seu congresso, mas realizá-lo por videoconferência como forma de preservar a saúde dos portugueses”, afirma ainda.

Em Junho do ano passado, um congresso extraordinário do MPT elegeu como presidente Manuel Ramos e José Inácio Faria como presidente do conselho nacional.