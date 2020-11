Infectados e confinados nos dez dias antes não poderão votar

Os eleitores que sejam diagnosticados com covid-19 nos dez dias anteriores às eleições presidenciais de Janeiro e que, nesse tempo, sejam sujeitas a confinamento profiláctico, decretado pela autoridade de saúde fora do hospital, não poderão votar, nem antecipadamente, nem no dia. As novas regras excepcionais para o voto antecipado nas eleições que se realizam no próximo ano (presidenciais e autárquicas), que entraram em vigor há semana e meia, estipulam que pode pedir o voto antecipado quem esteja obrigado a confinamento que o impeça de ir votar presencialmente no dia, mas desde que esse confinamento tenha sido decretado pela autoridade de saúde até ao décimo dia antes da eleição – ou seja até dia 14 de Janeiro.

