Piscinas do Estádio Universitário de Lisboa

As piscinas do Estádio Universitário de Lisboa (EUL) serão hoje inesperadamente fechadas pela administração, decisão abrupta, isolada e sem qualquer suporte político ou de saúde pública (não há directivas nem do ministério nem da DGS, tanto quanto se sabe). Um email de dia 11 diz que é devido à “actual situação de pandemia”, mas os pavilhões do EUL continuam abertos e todas as restantes piscinas e ginásios do país também.

Esta piscina é a mais ampla do país e tinha centenas de utentes, de todas as idades e proveniências, permitindo a prática de várias actividades que contribuíam para a saúde física e mental dessas pessoas, com impactos positivos na sociabilidade, na actividade laboral, etc. Será que isso é de descartar?<_o3a_p>

Circula a versão de que o fecho é para fazer obras nos balneários e há quem avente que se for tudo duma vez isso pode levar a que a piscina fique fechada mais de um ano. Não seria mais correcto tentar conciliar as obras com a prática de exercício físico pelos utentes, por exemplo, fazendo-as “por blocos” e mantendo abertos os balneários das extremidades?<_o3a_p>

Daniel Melo, Lisboa

Medo do momento

Estamos a viver um momento terrível e que vai ficar pior e pior a cada minuto que passa. Além da covid-19 que não nos larga e a desorientação total de todos a lidar com o novo coronavírus, há um aproveitamento maléfico por uns “arrivistas” do momento. E todos querem aparecer nas televisões e de preferência no horário nobre, já não necessariamente com a estante de livros, nunca lidos como fundo, mas só e unicamente a autopromoverem-se.

Todos supostamente sabem muito sobre a covid-19. Todos sabem muito sobre tudo. E há uma extrema-direita que fascinantemente está na crista da onda a aproveitar-se do momento e a baralhar tudo ainda mais, para ganhar espaço. Está a ter palco, está a cativar descontentes, está a arrastar os ávidos de poder, e... está a conseguir.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto ​

A Lei de Bases da Saúde não é obscena

A Lei de Bases da Saúde teve um parto difícil, acabando por ser aprovada na Assembleia da República pelo PS. O governo, através da ministra da Saúde acertou preços obscenos com a medicina privada por cada doente covid-19, que pode orçar até 8431 euros! É um atentado contra o orçamento do heróico Serviço Nacional de Saúde. Em caso de emergência, como o que se verifica, a requisição civil está consagrada naquela lei para que os estabelecimentos privados da saúde e do sector social sejam chamados a atender quem está infectado com a covid-19, pagando-lhes um preço justo. Nunca aquela inflacionada enormidade...

Porque não é cumprida a lei? Ou a requisição civil é só para camionistas e estivadores? Este PS usa a carteira do contribuinte como se da sua se tratasse... Uma lástima!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Massacres em Cabo Delgado

Caros Senhores

As minhas saudações e muitos parabéns pelo “novo” PÚBLICO de que sou assinante.

A questão que gostava de acrescentar refere-se a quem vem beneficiando com o que está a acontecer no norte de Moçambique? Não há países com “força” suficiente para ajudar? O governo de Moçambique ainda existe? Espero que Moçambique não se venha a tornar em mais um país árabe.

José Queiroz da Fonseca

Natural de IBO, distrito de Cabo Delgado

​Pedro Nuno Santos

Ouve-se dizer que pretende substituir António Costa à frente do PS. E que tem como concorrente Fernando Medina. E que apoia a candidata à Presidência Ana Gomes. E que disse que a TAP é do povo, o que, muito sinceramente, me causou algum receio, na perspectiva de ter de contribuir para pagar o enorme buraco financeiro desta minha empresa. E que, em plena crise da dívida, afirmou que, se nós ameaçássemos que não a pagaríamos, eles (isto é, os maus, isto é, os estrangeiros que nos salvaram do aperto) até tremeriam.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pedro Nuno Santos tem voz grossa, bem colocada, é assertivo (como agora se diz), nasceu em S. João da Madeira, uma bela terra, é economista, é de esquerda (conceito algo nebuloso), fez carreira no PS, foi deputado, secretariou o Estado e, por fim é ministro! Mas eu muito gostaria de saber quais as prendas, quais os reais predicados de Pedro Nuno Santos, que justificam que nele se fale como possível secretário-geral do PS ou, pior ainda, como primeiro-ministro.

Quem saberá responder?

Francisco Fernandes, Porto