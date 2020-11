Netanyahu terá ido em segredo à Arábia Saudita para encontro com príncipe herdeiro

O primeiro-ministro israelita voou secretamente até à Arábia Saudita no domingo à noite para se reunir com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman (conhecido como MBS) e com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. Nem o gabinete de Benjamin Netanyahu nem o regime saudita comentaram a notícia, divulgada esta segunda-feira de manhã pela imprensa israelita – a confirmar-se, terá sido o primeiro encontro entre as lideranças dos dois países, num momento em que Washington já convenceu vários países árabes a normalizar laços com Israel.

De acordo com a rádio pública Kan e com a Rádio do Exército, o chefe da Mossad, Yossi Sohen, também esteve em Neom. O diário israelita Ha’aretz diz que os registos de voo mostram que um jacto privado viajou de Telavive até esta cidade saudita na costa do Mar Vermelho – onde MSB e Pompeu tinham um encontro marcado –, tendo ali permanecido durante duas horas antes de regressar a Israel, pouco depois da meia-noite.

Trata-se do mesmo jacto que Netanyahu usou várias vezes para visitar o Presidente russo, Vladimir Putin, adianta ainda o Ha’aretz.

Sem qualquer confirmação oficial e com a embaixada dos Estados Unidos em Israel igualmente silenciosa, procuram-se sinais: um dos assessores de imprensa de Netanyahu, Topaz Luk, escreve no Twitter que enquanto o primeiro-ministro está “a fazer a paz” o seu principal rival político Benny Gantz está “a fazer política”. Luk referia-se ao facto de Gantz ter nomeado este domingo uma comissão para investigar a polémica compra de submarinos alemães num negócio de 1,7 mil milhões de euros.

Pompeo iniciou a semana passada o seu último périplo pelo Médio Oriente, começando por visitar precisamente Israel. Nos últimos meses, a Administração Trump patrocinou uma série de acordos de normalização de laços entre países árabes e Israel: aos Emirados Árabes Unidos seguiu-se o Bahrein e o Sudão. Até aqui, apenas dois países árabes reconheciam o Estado hebraico, a Jordânia e o Egipto.

“Agora que se quebrou o gelo, espero que mais países árabes e muçulmano sigam os Emirados Árabes Unidos”, afirmou Trump na Casa Branca, depois do anúncio do “acordo histórico”, a 13 de Agosto. No fim desse mês, um avião israelita realizava o primeiro voo comercial de sempre a unir Telavive, em Israel, a Abu Dhabi, na federação de monarquias árabes – numa indicação clara de que Riad abençoava estes acordos, o avião da El Al foi autorizado a atravessar o espaço aéreo saudita, habitualmente vedado aos voos israelitas.

Sabia-se que este processo de normalização, aplaudido por muitos e considerado uma “traição” pelos palestinianos, iria envolver mais países e o objectivo principal de Washington seria sempre convencer a Arábia Saudita.

Durante o fim-de-semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Riad, príncipe Faisal bin Farhan al-Saud, afirmou que o seu país “apoia há muito tempo a normalização com Israel mas que há uma coisa muito importante que tem de acontecer antes: um acordo de paz total e permanente entre israelitas e palestinianos”.