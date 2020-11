Chris Christie, aliado de Trump, chama “embaraço nacional” às acusações de fraude

Depois de uma série de decisões, no fim-de-semana, que deixaram o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com um caminho cada vez mais estreito para as suas acusações de fraude eleitoral, várias figuras influentes no Partido Republicano começaram a sair em defesa do Presidente eleito, Joe Biden. Uma das críticas mais contundentes foi a do ex-governador do estado de Nova Jérsia e antigo procurador, Chris Christie, que chamou à prestação dos advogados de Trump “um embaraço nacional”.

