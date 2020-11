Biden escolhe Anthony Blinken para secretário de Estado e confirma reaproximação aos aliados

Anthony Blinken, um advogado de formação com mais de 25 anos de experiência na área das relações internacionais, é o nome escolhido pelo Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, para chefiar a política externa do país no cargo de secretário de Estado. Ao nomear Blinken, de 58 anos, Biden confirma que vai retomar o hábito de preencher os lugares mais importantes da Administração norte-americana com figuras experientes e, idealmente, sem muitos anticorpos no partido da oposição.

