Há uma campanha para transformar um eucaliptal numa mata autóctone

Em 2019, a Montis comprou seis parcelas de terrenos na Pampilhosa da Serra, concelho do interior do distrito de Coimbra. Fê-lo através de uma campanha de crowdfunding, tal como tinha já acontecido noutras das 25 propriedades que também gere nos concelhos de Vouzela, São Pedro do Sul e Arouca. Depois de um ano a ponderar o passo seguinte, esta associação de conservação da natureza que nasceu em 2014 decidiu lançar outra recolha de fundos, desta vez para fazer a gestão de duas das parcelas da Pampilhosa.

Acontece que tanto o terreno de Covões (2,6 hectares) como o de Barroco Frio (2,3 hectares) são ocupados por generosas áreas de eucaliptal - 70% e 40%, respectivamente. E isto, do ponto de vista da Montis, que tem como um dos objectivos a promoção e conservação de espécies autóctones, não é muito interessante. Daí que a associação que tem sede em Vouzela se tenha lançado em mais uma campanha para acabar com os dois eucaliptais e favorecer a regeneração natural, conta o presidente, Pedro Oliveira, ao PÚBLICO. <_o3a_p>

“Do eucaliptal até à mata” é o nome da iniciativa, mas este não será um processo convencional. O caminho escolhido pela Montis é demorado, vai levar cinco anos e exige acompanhamento. O objectivo? Vencer os eucaliptos pelo cansaço. Pedro Oliveira, que é professor e biólogo, explica: “Este eucaliptal foi explorado e estava ao abandono, pelo que a madeira não é rentável. Vamos fazer um corte raso dos eucaliptos, com a comunidade a ajudar, sem retirar cepos. Depois desse primeiro corte, vamos cortando a toiça [as varas que vão brotando] até esgotar a raiz e, assim, o eucalipto acaba por deixar de rebentar”. <_o3a_p>

Se este projecto exige paciência, pede, ao mesmo tempo, o envolvimento da comunidade para lá do momento da doação, com acções de manutenção. “Além de potenciar a biodiversidade na região, o objectivo é também envolver voluntários, para que tomem consciência da importância que tem a intervenção das pessoas nos projectos de conservação da natureza”, diz. <_o3a_p>

Em parte, a duração de cinco anos explica a meta de 18.730 euros que a associação terá que angariar até 4 de Dezembro. E parte desse caminho está já feito: a campanha já atingiu 70% financiamento, mostra a plataforma online de recolha de fundos. "Este projecto é ousado porque estamos a experimentar uma forma de gerir um eucaliptal sem valor económico e ecológico. É a experimentação de uma forma agir, por métodos mais simples e mais naturais possível”, acrescenta. O corte de forma profissional implicaria o aumento dos custos mas também a aplicação de glifosfato, uma questão que poderia ser problemática, “apesar do ganho de tempo”. Assim, se correr bem, a ideia poderá ser replicada noutros pontos, tanto sob gestão da Montis, como de outros proprietários. <_o3a_p>

Depois de esgotados os eucaliptos, poder-se-á recorrer a um fogo controlado para limpar o material sobrante, fertilizando terrenos numa zona “em que os solos são muito pobres”, refere Pedro Oliveira. Mas nada se desperdiça, podendo as varas ser utilizadas para estabilizar o terreno em declive da Pampilhosa da Serra. “Depois, queremos permitir a regeneração de natural da floresta, de sobreiros, carvalhos e medronheiros”, detalha. Se necessário, poderão também promover a plantação de espécies autóctones, sendo que o planeamento está todo desenhado na página de angariação de fundos. <_o3a_p>

Algumas dessas espécies, como medronheiro, o sobreiro e a azinheiro não são estranhas à parcela de Covões que, tal como a de Barroco Frio, é acompanhada pelo rio Unhais e pela sua galeria ripícola pontuada por amieiros e salgueiros. <_o3a_p>

Lugar diferente, mesma luta <_o3a_p>

Deslocando o foco um pouco mais para Oeste, para os arredores de Coimbra, a Milvoz nasceu há um ano para alavancar a bio-reserva da Senhora da Alegria, em Almalaguês, a partir de uma mancha de folhosas pré-existente que ocupava pouco menos de um hectare. No início deste mês, a associação de protecção e conservação da natureza escriturou uma pequena adição ao terreno que já detinha, um eucaliptal na parte superior da encosta onde está instalada a mancha. “O que queremos fazer nesse terreno é precisamente o que a Montis pretende fazer na Pampilhosa: transformar o eucaliptal em mata”, explica o presidente da Milvoz, Manuel Malva, ao PÚBLICO. <_o3a_p>

Com esta aquisição - e somando uma pequena parcela que a associação está gerir, mas que não detém - a área da bio-reserva da Senhora da Alegria cresceu para cerca de 1,5 hectares. “A nossa acção é mais simbólica”, diz o presidente da associação de Coimbra, para explicar que a intervenção vale mais pelo exemplo que estabelece do que pela escala e, que opera. <_o3a_p>

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O eucaliptal na parte de cima da encosta não está a dar margem para que o sub-bosque nativo que cobre, onde se encontram medronheiros e sobreiros, se desenvolva. “O objectivo é remover os eucaliptos e deixar a regeneração natural acontecer espontaneamente”, diz o biólogo.<_o3a_p>

Os fins são os mesmos que os da Montis, mas os meios podem diferir. A Milvoz está ainda a estudar o método de eliminação: se passa pelo abate simples, com recurso à contratação de um madeireiro (o que iria ter impacto no bosque nativo que está por baixo), ou pela retirada do anel de floema das árvores, para que o eucalipto caia de podre, mais leve e, portanto, com menor impacto nas outras espécies do bosque. <_o3a_p>

De resto, os associados continuam com as operações de gestão da pequena reserva, com acções de controlo de vegetação invasora, de monitorização da biodiversidade e da criação de um trilho circular, que ainda não está terminada. Há também ainda trabalho a fazer no curso de água ao fundo da encosta, que tem a galeria ripícola dominada por canas e silvado, ilustra Manuel Malva. <_o3a_p>