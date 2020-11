Coimbra vai instalar quiosque com esplanada no Penedo da Saudade

Parte da geografia emocional da cidade, o Penedo da Saudade, vai ser alvo de intervenção. O objectivo da autarquia, mostra um estudo prévio que foi hoje a reunião da Câmara Municipal de Coimbra, é reorganizar o estacionamento na zona e “melhorar a circulação automóvel”, “criando uma zona pedonal mais ampla que integre um quiosque com esplanada”, que servirá aquele ponto que, além do espaço ajardinado, tem também um miradouro sobre a cidade.

Para instalar o estabelecimento, será suprimida uma via de trânsito que costuma servir também de bolsa de estacionamento, que será coberta com calçada. “A intervenção passa pela criação de uma praça de recepção mais verde e de um quiosque com esplanada, para além da reconfiguração da via e do estacionamento rodoviário”, informa a autarquia.

O presidente da CMC, Manuel Machado, confirmou que haverá “uma redução, ainda que ligeira, do estacionamento”. Para aquele ponto de Coimbra, está também previsto o reforço da iluminação público e a ampliação das zonas relvadas, “de modo a redesenhar o espaço e a criar um largo rodeado de verde, que integrará o Penedo da Saudade”.

A zona do Penedo é essencialmente residencial, embora estejam instaladas nas imediações instituições como a Administração Regional de Saúde do Centro, a Associação Nacional de Município Portugueses ou a delegação de Coimbra do Instituto Nacional de Estatística. Mas, além do miradouro, há outro ponto de interesse para o turismo religioso: o memorial da Irmã Lúcia. A CMC diz que a ideia passa por promover “este local como um destino não só turístico, mas também de recreio e lazer para os residentes”.

As vereadoras do movimento Somos Coimbra, Ana Bastos, e do PSD, Madalena Abreu, saudaram a intenção, mas alertaram para a necessidade de, mais à frente, na esquina da avenida Marnoco e Sousa (que acompanha o Penedo) com a Miguel Torga, se acautelar o estacionamento de ambulâncias, necessário para servir a clínica aí instalada. Ana Bastos mencionou ainda a necessidade de se ligar a zona do Penedo com a Solum (área urbanizada que é observada do miradouro) por percursos pedonais e cicláveis.