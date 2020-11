“Uma promessa é uma promessa”: Miguel Oliveira ganhou e rapou cabelo de comentador em directo

O prometido é devido. Depois da vitória de Miguel Oliveira, este domingo, no regresso do Grande Prémio de Portugal, o piloto português ficou encarregue de rapar o cabelo de Vítor Martins em directo. Isto porque, no dia anterior, o comentador da SportTV tinha prometido que deixaria o piloto da KTM cortar-lhe o longo cabelo caso fosse o vencedor da corrida, o que viria a acontecer.

“Vais pensar ‘Maldito dia, aquele em que o Miguel ganhou aquela corrida e eu tinha feito aquela aposta de porcaria'”, brincou o piloto, já com a máquina na mão. Num ambiente de boa disposição, o comentador agradeceu a “corrida espectacular” e disse estar naquela posição “de boa vontade”.

Face ao corte que tinha pela frente, Miguel Oliveira questionava: “Eu começo e tenho de acabar? É que isto é muito trabalho...”. De facto, Vítor Martins admitiu que não cortava o cabelo desde 1990.

“Vocês apostam as coisas como se fosse muito difícil ou muito impossível. Depois sofrem as consequências do que apostam”, continuou, divertido, Miguel Oliveira enquanto cumpria as passagens com a máquina. “Este Inverno vai ser muito frio para o Vítor”, brincou.

Com desportivismo, o comentador concordava que “o prometido é devido. Uma promessa é uma promessa”. Questionado sobre o que seria preciso fazer quando fosse campeão do mundo, Miguel Oliveira retorquiu: “Epa, mais cortes de cabelo não!”