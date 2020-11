No Verão de 2021, o Redondo volta à alegria das Ruas Floridas

São umas três dezenas de ruas engalanadas por todo o lado, graças ao trabalho de muita gente e à especial dedicação de artesãs e artesãos ao longo de muitos meses. A pandemia não deixou o Redondo florir como tradicionalmente acontece de dois em dois anos, mas marque na agenda: de 31 de Julho a 8 de Agosto de 2021 voltam as Ruas Floridas.

A autarquia avançou logo a iniciativa no Verão passado e reconfirmou as datas do evento no seu site. Um evento que dá um sinal de esperança para o Verão, como tantos desejam.

Foto Uma edição anterior das Ruas Floridas CM Redondo

Assim, é de esperar um Redondo em festa com as suas decorações floridas, do chão às fachadas e por todo o lado, entre muita imaginação, arcos coloridos, artes feitas de pétalas e até correntes floridas pelos ares a dar sombra às ruas e aos visitantes.

As Ruas Floridas do Redondo costumam receber a cada edição à volta de meio milhão de visitantes, segundo dados da autarquia relativos a edições anteriores.

No trabalho de produção e decoração das ruas costumam trabalhar em redor de 400 a 500 pessoas, todas por amor à camisola. Ou melhor: à flor.

A tradição, que remonta ao século XIX, fazia parte das festas dedicadas à Nossa Senhora de ao Pé da Cruz. Os registos mais antigos do evento datam de 1838. Retomada há 27 anos, ganhou uma identidade própria, construída pelas mãos da comunidade e independente da celebração religiosa.

A tradição das ruas floridas está presente em várias zonas do país: uma das mais célebres, as Festas do Povo de Campo Maior, deveriam também realizar-se em 2020, mas a pandemia pôs fim ao projecto. Boas notícias: se tudo correr como se deseja irão igualmente realizar-se em 2021.