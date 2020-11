Estante P ofereceu fins-de-semana na Galiza

No âmbito de uma iniciativa de apoio ao sector do turismo, o PÚBLICO, em parceira com o Eixo Atlântico – associação de municípios do Norte de Portugal e da Galiza devotada à cooperação transfronteiriça – disponibilizou para assinantes na Estante P o guia turístico ilustrado do Caminho de Santiago, intitulado Um Caminho de Futuro.

Para assinalar esse lançamento, o Clube P sorteou duas estadias de duas noites na Galiza exclusivas para assinantes. A entrega dos prémios decorreu na semana passada nas instalações do Porto do PÚBLICO, com a presença do secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Vázquez Mao, e o director-adjunto do jornal David Pontes.

O livro é uma abordagem em formato de banda desenhada, da autoria de Norberto Fernandéz e Daniel Docampo, que retrata as principais marcas de património histórico e natural ao longo do Caminho Português de Santiago.

O caminho foi considerado, nas suas várias rotas, o primeiro Itinerário Cultural Europeu e classificado como Património da Humanidade pela Unesco, no caso do Caminho Francês, uma classificação que é extensível ao Caminho do Norte e ao Primitivo.

O Eixo Atlântico e os municípios que o integram estão empenhados em que o mesmo reconhecimento seja atribuído também ao Caminho Português de Santiago.