Hotéis já podem funcionar como espaços de cowork e teletrabalho

Os hotéis e alojamento local já podem disponibilizar, excepcional ou temporariamente, algumas das suas unidades para funcionarem como escritórios e espaços de cowork sem que essa decisão implique a perda de qualificação como empreendimento turístico. A medida está consagrada no decreto-lei que altera “as medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença covid-19” e que foi publicado este domingo. Esta foi uma das medidas pedidas, logo no inicio desde mês de Novembro, pela Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), como forma de fazer face à acentuada quebra de actividade do sector.

A AHP escreveu ao Governo defendendo que uma “parte ou a totalidade” dos hotéis que estão desocupados poderiam ser destinados a outras utilizações comerciais, “de curta ou longa duração”, dando como exemplo o seu uso como escritórios, espaços de cowork, realização de reuniões, exposições e outros eventos culturais, showrooms, ensino e formação e, sugeriam também, centros de dia ou residências assistidas.

Todas estas reivindicações acabaram por ser acolhidas pelo Governo, que inscreveu no decreto governamental a possibilidade desses empreendimentos turísticos poderem transformar as suas unidades turísticas em alojamento prolongado, com ou sem prestação de serviços; escritórios e espaços de cowork; reuniões, exposições e outros eventos culturais; showrooms; ensino e formação; e salas de convívio de centros de dia ou outros grupos ou organizações.

O número de unidades de alojamento a disponibilizar para outros usos é, de acordo com o executivo, “definido pelas entidades exploradoras dos empreendimentos turísticos”. As condições impostas pelo Governo são, apenas, que haja cumprimento das regras impostas pela Direcção Geral de Saúde e uma comunicação ao Instituto do Turismo de Portugal do número de unidades de alojamento e de camas que vão ser afectadas a usos distintos da exploração turística.

O decreto publicado alerta ainda para a necessidade de garantir que haja articulação das unidades de alojamento disponibilizadas para outras actividades com a actividade turística, sempre que esta se mantenha.