Viana do Castelo prepara candidatura “forte” a Capital Europeia da Cultura em 2027

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo disse que o município está a preparar uma candidatura “forte” a Capital Europeia da Cultura em 2027, após a publicação, esta segunda-feira, em Diário da República (DR) do aviso de convite àquela iniciativa.

“Estamos a preparar uma candidatura forte de Viana do Castelo alicerçada na sua forte identidade cultural, muito assente na etnografia, no traje e na cultura popular, mas também muito apoiada na sua cultura marítima costeira”, afirmou esta segunda-feira à agência Lusa o autarca José Maria Costa.

Contactado a propósito da publicação, em DR, do convite à apresentação de candidaturas e regulamento interno para a eleição em Portugal da Capital Europeia da Cultura em 2027, o deputado socialista realçou que, “desde a sua fundação, Viana do Castelo tem uma enorme tradição ligada ao mar”, apontando como exemplos “a pesca do bacalhau e a construção naval”.

“Temos um património ímpar e, por isso, pensamos que uma candidatura alicerçada nestes dois pilares será muito forte”, sublinhou.

José Maria Costa adiantou que a capital do Alto Minho “tem vindo a participar em reuniões com o Ministério da Cultura nas quais marcaram presença outras cidades que também manifestaram intenção de se candidatar a Capital Europeia da Cultura em 2027”.

“Estamos apenas a aguardar o convite de apresentação. Mal tenhamos acesso ao regulamento e a toda a documentação, iniciamos o dossier de candidatura”, referiu.

Questionado pela Lusa, José Maria Costa explicou que o município irá concorrer sozinho, já que o regulamento não permite candidaturas conjuntas, como anteriormente equacionado. Em Janeiro, à Lusa, o autarca mostrara-se disponível para integrar uma candidatura conjunta com outras cidades da região Norte. “É uma possibilidade que está em cima da mesa e que faz todo o sentido. Havendo a intenção de alguns municípios na região Norte de se candidatarem, poderá surgir um projecto de partilha e de cooperação que valorize os recursos e dê mais força à própria candidatura”, afirmou, na ocasião.

Portugal vai acolher em 2027 a Capital Europeia da Cultura, juntamente com uma cidade da Letónia. Os dois países seleccionados são responsáveis pela organização do concurso entre as suas cidades, devendo para isso publicar um convite à apresentação de candidaturas com seis anos de antecedência.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Após a apresentação de candidaturas, que devem focar-se na criação de um programa cultural com dimensão europeia, caberá a cada Estado-membro convocar um júri para uma pré-selecção das cidades candidatas, isto até cinco anos antes.

Além de Viana do Castelo, já anunciaram que vão apresentar uma candidatura as cidades de Leiria, Faro, Évora, Coimbra, Aveiro, Braga, Guarda e Oeiras. A decisão final será dos países, devendo ser tomada até quatro anos antes do título. Portugal já recebeu a Capital Europeia da Cultura em três ocasiões: 1994 (Lisboa), 2001 (Porto) e 2012 (Guimarães).