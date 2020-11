Teatro Maizum volta aos clássicos: perceber o passado para intervir bem no presente

Mesmo em tempos de pandemia, o Teatro Maizum não desiste. Começa esta segunda-feira a 5.ª edição dos Clássicos em Cena, desta vez sem público e transmitida em directo no endereço de Facebook do grupo, com leituras encenadas de três autos seiscentistas, todos eles de autor anónimo: o Auto de D. Luís e dos Turcos (dia 23), o Auto de Vicente Anes Joeira (dia 25) e o Auto das Padeiras ou da Fome (dia 27). A transmissão será feita sempre às 19 horas, seguindo-se, às 20h, tertúlias em torno de cada um dos autos.

