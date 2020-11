Portugal lança convite formal para candidaturas a Capital Europeia da Cultura em 2027

Portugal lançou esta segunda-feira o convite para as cidades se candidatarem a Capital Europeia da Cultura em 2027, segundo publicação de um aviso em Diário da República que formaliza a abertura do processo.

“O Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) torna público, através do presente aviso, o convite à apresentação de candidaturas e o regulamento interno para a eleição, em Portugal, da Capital Europeia da Cultura em 2027”, pode ler-se no documento, assinado pela directora-geral do GEPAC, Maria Fernanda Soares Heitor.

O GEPAC salienta que as cidades candidatas deverão consultar o site www.ecoc2027.mc.gov.pt “para informação mais detalhada sobre o convite à apresentação de candidaturas, o regulamento interno e a documentação complementar do processo”. As candidaturas ficam abertas até ao dia 23 de Novembro de 2021.

A verba disponível para a Capital Europeia da Cultura 2027, à qual dez cidades portuguesas já manifestaram intenção de se candidatar, é de 25 de milhões de euros, anunciou em Outubro o Ministério da Cultura. Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras e Viana do Castelo são as cidades que já manifestaram intenção em serem Capital Europeia da Cultura 2027, que decorrerá em simultâneo em Portugal e na Letónia.

Segundo o Ministério da Cultura, “a escolha da cidade vencedora será feita por um júri composto por dez peritos independentes, nomeados por instituições europeias, e para o qual Portugal escolherá dois elementos entre Janeiro e Junho do próximo ano”. A vencedora será anunciada em 2023.

No passado, Portugal recebeu o título de Capital Europeia da Cultura três vezes, pela cidade de Lisboa, em 1994, do Porto, em 2001, e de Guimarães, em 2012.