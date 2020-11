Filme Amor Fati, de Cláudia Varejão, premiado na Suíça

O filme Amor Fati, da realizadora portuguesa Cláudia Varejão, foi distinguido esta segunda-feira na Suíça, no âmbito dos prémios Basel Film e Media Art, atribuídos pelo departamento de Cultura da Basileia.

De acordo com a produtora Terratreme, o documentário de Cláudia Varejão venceu, por unanimidade, o prémio de melhor longa-metragem, no valor de 18 mil euros, no âmbito da quinta edição daqueles galardões. Estes prémios têm como objectivo distinguir as melhores produções de cinema e os novos talentos.

Amor Fati, que está actualmente em exibição em 17 salas portuguesas, estreou-se este ano no festival suíço Visions du Réel. O filme documenta pedaços de “​histórias de amores inabaláveis que se expressavam, à primeira vista, em fisionomias semelhantes”, por exemplo, entre duas gémeas, entre uma mãe e um filho, entre um homem e o seu cavalo.

É “um atlas de histórias e emoções que expressam o meu sentimento pela humanidade e que tende a engrandecer diante da nossa vulnerabilidade, diante da morte”, afirma Cláudia Varejão na nota de intenções.