Ricardo Araújo Pereira em streaming: “Não há nada de irónico no verso ‘o que faz falta é animar a malta’”

A equipa de Isto é Gozar Com Quem Trabalha, programa que mais de um milhão de portugueses vê semanalmente, vai levar Ricardo Araújo Pereira ao streaming na nova plataforma da SIC, a Opto, que se estreia esta terça-feira. É o primeiro serviço de streaming com modelo de assinatura paga de um canal generalista português e uma oportunidade para o humorista líder de audiências criar novos sketches, rever os Gato Fedorento e Isto é Gozar Com Quem Trabalha — e conversar por email sobre o novo Espaço Agora Para, mas também sobre polémicas com hashtag e sobre rir na cara da pandemia. A flexibilidade do streaming “será um bom pretexto para experimentar coisas que não teriam lugar noutros meios, diz ao PÚBLICO.

