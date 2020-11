Covid-19: Vacina de Oxford e AstraZeneca tem eficácia de 70%, mostram dados preliminares

A potencial vacina contra a covid-19 que está a ser desenvolvido pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford tem uma eficácia média de 70%, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira de manhã. A equipa afirma que a vacina consegue prevenir que muitas pessoas fiquem doentes e mostrou eficácia em várias faixas etárias, incluindo nos mais idosos.

Estes são resultados provisórios da fase três de testes, em que se incluem ensaios clínicos em grande escala desenvolvidos no Reino Unido e no Brasil, diz a AstraZeneca.

A Universidade de Oxford avança que os dados provisórios dos ensaios da fase 3 revelaram que a eficácia de 70% resultou da combinação de dois regimes de dosagem: um foi 90% eficaz e o outro 62%. “Os resultados de uma análise provisória dos ensaios clínicos da AZD1222 mostraram que a vacina foi altamente eficaz na prevenção da covid-19, o seu objectivo principal, e nenhuma hospitalização ou caso grave da doença foi registado nos participantes que receberam a vacina. Um total de 131 casos de covid-19 foram registados na análise provisória”, lê-se no comunicado da biofarmacêutica.

Os resultados preliminares agora divulgados pela biofarmacêutica ainda não foram revistos pelos pares nem publicados em nenhuma revista científica, algo que deverá ocorrer assim que estejam disponíveis resultados completos dos ensaios clínicos, processo que, segundo a AstraZeneca, já está em curso.

A análise incluiu dados da fase 2 e 3 dos ensaios no Reino Unido e da fase 3 no Brasil. Mais de 23 mil participantes estão a ser avaliados depois de serem vacinados, processo que pode ter sido dividido em duas partes. Há voluntários que receberam duas doses completas e outros que receberam “apenas” meia dose ou uma dose da vacina. E há ainda outros que receberam a vacina de “controlo”, neste caso a da meningite. Os voluntários têm mais de 18 anos, são pessoas saudáveis ou que têm “condições médicas subjacentes estáveis” e são de diversos “grupos raciais e geográficos”.

“Estas descobertas mostram que temos uma vacina eficaz que salvará muitas vidas. Incrivelmente, descobrimos que um dos nossos regimes de dosagem pode ser 90% eficaz e, se esse regime for usado, mais pessoas podem ser vacinadas de acordo com o fornecimento que está planeado" já que esse regime requer uma dosagem menor, diz Andrew Pollard, líder do grupo de desenvolvimento da vacina e professor na Universidade de Oxford, citado no comunicado. À BBC, Pollard explica que se as pessoas recebessem primeiro meia dose da vacina, seguida de uma dose completa administrada um mês depois, teriam 90% de protecção.

Os ensaios clínicos vão continuar a decorrer nos Estados Unidos, Japão, Rússia, África do Sul, Quénia e América Latina, e há estudos planeados para terem lugar noutros países europeus e asiáticos. No total, a empresa espera ter até 60 mil participantes em todo o mundo.

Autorização de emergência

A empresa diz que vai preparar “imediatamente” o envio dos dados às autoridades de todo o mundo que têm em vigor uma estrutura para aprovação condicional ou antecipada de tratamentos contra a covid-19. E vai ainda procurar que a vacina seja incluída na Lista de Uso de Emergência (EUL, na sigla inglesa) da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que seja criado “um caminho acelerado para a disponibilidade da vacina em países em desenvolvimento”.

A AstraZeneca diz que está a fazer progressos no fabrico da vacina e que conta ter uma capacidade de até 3 mil milhões de doses da vacina em 2021 “numa base contínua”, dependendo da aprovação dos reguladores. “A vacina pode ser armazenada, transportada e manuseada em condições normais de refrigeração (2-8 graus Celsius) durante pelo menos seis meses e administrada em espaços de saúde já existentes”, diz a empresa em comunicado.

“O dia de hoje representa um marco importante na nossa luta contra a pandemia. A eficácia e segurança desta vacina confirmam que terá um impacto imediato nesta emergência de saúde pública. Além disso, a cadeia de abastecimento simples e o nosso compromisso sem fins lucrativos para um acesso amplo e equitativo significa que será acessível e estará disponível de forma global, fornecendo centenas de milhões de doses depois da aprovação”, refere Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca.

Em relação aos dados já disponíveis, esta vacina tem uma taxa de eficácia menor do que as da Pfizer/BioNTech ou Moderna, que ultrapassam os 90%. A Pfizer e a BioNTech pediram, na sexta-feira, uma autorização de emergência ao regulador farmacêutico norte-americano, a Food and Drug Administration (FDA), e também já iniciaram este processo na Europa, Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão.