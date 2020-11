Quando os médicos foram à periferia para mudar o país

Era uma vez um país onde muitos nunca tinham visto um médico ou vendiam terras para pagar uma consulta. Era uma vez uma geração de médicos que foi para o interior lançar as bases do SNS. O Serviço Médico à Periferia (1974-1982) foi uma hecatombe no Portugal “medieval”, conta Raquel Varela no livro Uma Revolução na Saúde. A História “nunca se repete”, mas é uma semente: o que pode o país de hoje reciclar desse tempo?