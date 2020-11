Trump quer manter o controlo do Partido Republicano e admite concorrer em 2024

Acumulando derrotas nos tribunais e com cada vez menos hipóteses de reverter o resultado das eleições presidenciais de 3 De Novembro, Donald Trump começa a preparar a estratégia para manter o controlo do Partido Republicano e, muito provavelmente, avançar com uma candidatura à presidência em 2024, deitando por terra as pretensões de republicanos mais moderados que pretendiam recuperar protagonismo no partido.

