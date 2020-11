Reumatologista em coma com covid-19 dá à luz gémeos

Foi em Março que a reumatologista britânica Perpetual Uke foi internada no hospital britânico Queen Elizabeth, em Birmingham. Estava grávida de gémeos e estava também infectada com o novo coronavírus que causa a doença covid-19. Ligada a um ventilador e em como induzido, a sua condição médica não estava favorável quando os médicos decidiram avançar com uma cesariana. Era 10 de Abril e a gravidez ia apenas na 26.ª semana (seis meses). O caso foi relatado esta semana na imprensa britânica.

Quando acordou do coma, Perpetual Uke disse ter pensado que tinha sofrido um aborto espontâneo e perdido os bebés. Tinham passado 16 dias desde o dia do nascimento dos filhos.

Os bebés – uma rapariga e um rapaz – chamam-se Sochika Palmer e Osinachi Pascal. Na altura do nascimento, o rapaz tinha 850 gramas e a rapariga não chegava às 770 gramas.

Citada pela BBC, a mãe descreve o acontecimento com um “milagre”. Disse que quando viu as primeiras fotos dos bebés “eram tão minúsculos e não pareciam seres humanos”. “Não conseguia acreditar que [as crianças] eram minhas”, disse na altura.

Os bebés e a mãe estão bem de saúde e estão já em casa, juntamente com os outros dois filhos do casal.