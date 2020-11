Joe Biden anuncia primeiros nomes da sua Administração na terça-feira

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, vai anunciar os primeiros nomeados do seu Governo na próxima terça-feira, confirmou este domingo Ron Klain, escolhido para chefe de gabinete de Biden na Casa Branca.

Um dos cargos que deve ser anunciado é o de secretário do Tesouro, uma vez que o Presidente eleito, na passada quinta-feira, disse que já tinha feito a sua escolha e que esta iria agradar a “todos os elementos do Partido Democrata, dos progressistas aos moderados”.

Biden já escolheu alguns membros para o seu gabinete e, quanto à sua Administração, prometeu um governo que “represente a América”, esperando-se, por isso, um maior número de governantes oriundos de minorias.

Em entrevista à ABC, Klain, que não avançou com qualquer nome ou cargo, disse ainda que a tomada de posse de Joe Biden, marcada para 20 de Janeiro, vai ter várias restrições devido à pandemia de covid-19 e que estão previstos alguns eventos virtuais, tal como aconteceu com a convenção do Partido Democrata em Agosto.

Ron Klain denunciou ainda as tentativas “nocivas” da Administração Trump para bloquear a transição de poder.

“Espero que a responsável dos Administração de Serviços Gerais faça o seu trabalho”, disse Klain à ABC, referindo-se a Emily Murphy, funcionária nomeada por Donald Trump em 2017 que se tem recusado a assinar o documento que dá início à transição de poder, desbloqueando verbas e gabinetes para a equipa do Presidente eleito.

“Um número recorde de americanos rejeitou a presidência de Trump, e, desde então, Trump tem rejeitado a democracia”, acrescentou Klain.