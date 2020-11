Guerra na Etiópia: “Do ponto de vista humanitário, as perspectivas são terríveis”

Especialista na região do Corno de África do think tank Chatham House, o investigador Ahmed Soliman defende que o conflito no Norte da Etiópia é o resultado do agravamento acelerado das divergências ideológicas entre o Governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed e o partido regional e étnico de Tigré, que governou o país africano durante mais de duas décadas.

Continuar a ler