O recolher obrigatório num domingo de sol

É domingo e há concelhos (aqueles com maior incidência de infecções pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes) que estão sujeitos a recolher obrigatório: a partir das 13h, há que ficar em casa. O que levou muitos portugueses a aproveitar a manhã deste domingo para passear, caminhar, ir à praia ou sair para apanhar sol. O fotojornalista do PÚBLICO Paulo Pimenta andou a fotografar as ruas e as praias de Espinho e de Leça da Palmeira: as manhãs de passeio e as tardes desertas.