Recolher obrigatório: a vida antes e depois das 13h

Não há toque de recolha, mas a regra é sabida: a partir das 13h de sábado e de domingo, os cidadãos de alguns dos concelhos mais afectados pela pandemia estão obrigados a dever cívico de recolhimento. Há algumas excepções, como fazer caminhadas curtas e com elementos do agregado familiar, passear os animais de estimação ou ir à farmácia.

O PÚBLICO fotografou neste sábado as ruas de Matosinhos antes das 13h – onde a vida se fazia a contra-relógio, mas a aproveitar o sol em liberdade – e fotografou também as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia já depois das 13h, hora limite do recolher obrigatório nestes concelhos – a hora a que as ruas começaram a ficar despidas de gente.