A corrida perfeita, a qualificação perfeita, o fim de época perfeito. Miguel Oliveira não se limitou a ganhar "em casa" o Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Fê-lo dominando a corrida do início ao fim, com uma vantagem tão invulgar quando avassaladora sobre a concorrência. Os adversários repetiram a palavra "intocável" para descrever a prestação do português, que na próxima época se muda para a KTM, com estatuto reforçado.