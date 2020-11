Teletrabalho “passou a ser visto como um relevante instrumento de gestão”

Perante a utilização mais intensiva do teletrabalho, o que é que na sua opinião devia ser clarificado ou alterado no Código do Trabalho?

Alterar o Código do Trabalho sob a pressão do momento é um mau caminho, em especial quando já passaram mais de seis meses sobre o início da pandemia e nada foi feito – pelo menos que seja conhecido - para reflectir sobre a matéria, identificar fragilidades de regime e encontrar soluções.

