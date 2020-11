Zlatan mantém AC Milan na frente

O tempo passa e Zlatan Ibrahimovic continua na mesma, que é igual a dizer continua a marcar golos. Aos 39 anos, o avançado sueco continua a marcar a diferença e, neste domingo, marcou dois golos no triunfo do AC Milan por 1-3 no San Paolo sobre o Nápoles e quem mantiveram os “rossoneri” no comando da Série A italiana. Esta vitória manteve o Milan no comando, agora com 20 pontos, mais dois que o Sassuolo, que tinha ficado algumas horas em primeiro por ter triunfado em casa do Hellas Verona.

Esta está, de facto, a ser mais uma grande época de Zlatan, e é preciso não esquecer que ele esteve infectado com covid-19 e passou duas semanas afastado dos relvados. Mas como ele próprio disse, o vírus foi imprudente ao atacá-lo e ele voltou com a mesma pontaria de sempre. Com os dois golos que marcou, o sueco já vai em 11 na época e recuperou a liderança da lista dos melhores marcadores da Série A, com dez golos, mais dois que Cristiano Ronaldo, também ele autor de um “bis” nesta jornada.

Como se esperava, este não foi um jogo fácil para o AC Milan, frente a um aguerrido Nápoles comandado por uma antiga glória dos “rossoneri”, Gennaro Gattuso. Zlatan começou a marcar as diferenças logo aos 20’, com um potente cabeceamento longe da baliza após cruzamento de Theo Hernández, e dobrou a vantagem dos visitantes aos 54’, empurrando a bola para a baliza após ser servido por Rebic.

O Nápoles ainda reduziu aos 63’, por Mertens, após cruzamento pela esquerda do português Mário Rui, mas a expulsão de Bakayoko aos 65’ (viu o segundo amarelo por falta sobre Hernandéz) reduziu a capacidade napolitana em lutar pelo empate. Já em tempo de compensação, com tudo decidido, o jovem norueguês Hauge fez o 1-3 final.