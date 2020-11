Miguel Oliveira voa para a vitória no GP de Portugal

Pole position, recorde da pista, volta mais rápida (1m39,855s) e liderança do início ao fim. Miguel Oliveira fez, este domingo, no fecho do Mundial de motociclismo de velocidade, uma corrida de sonho, num desempenho inatacável, completamente à parte do pelotão da classe-rainha, numa demonstração de absoluto controlo técnico e cerebral, no regresso do Grande Prémio de Portugal.

Com ar fresco pela frente e os ventos portugueses a favor, o “Einstein” português desbravou caminho a um ritmo alucinante, rodando desde o início no segundo 39 e ganhando, paulatinamente, vantagem a toda a concorrência, até confirmar a segunda vitória no Mundial de MotoGP. Campeonato que fechou com chave de ouro, antes da passagem para a KTM oficial, na qual poderá potenciar a injecção motivacional para espreitar o título mundial em 2021.

Com o composto duro à frente e na roda traseira, Miguel Oliveira disparou num arranque irrepreensível e só teve de preocupar-se com a vida útil dos pneus, atingindo a metade da prova com cerca de quatro segundos para o vice-campeão Franco Morbidelli (Yahama), podendo, assim, gerir melhor o desgaste, e beneficiando ainda dos duelos entre Jack Miller (Pramac), Pol Espargaró (KTM) e companhia.