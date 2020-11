Enea Bastianini conquista Mundial de Moto2

O italiano Enea Bastianini (Kalex) confirmou, este domingo, no Grande Prémio de Portugal, 15.ª e última prova do calendário, o título de campeão mundial de motociclismo de velocidade em Moto2, impondo-se ao compatriota Luca Marini (Kalex) e ao britânico Sam Lowes (Kalex), respectivamente segundo e terceiro da geral, empatados com 196 pontos, a nove do novo campeão.

Remy Gardner (Kalex) venceu o Grande Prémio de Portugal. O australiano assumiu o primeiro lugar na penúltima volta, estabelecendo ainda a melhor volta, com Luca Marini a cortar a meta em segundo e Lowes em terceiro, enquanto Bastianini terminava na quinta posição, em Portimão.

Tal como em Moto3, também na categoria intermédia não faltou emoção e incerteza, com Sam Lowes na perseguição feroz ao líder da corrida, Luca Marini, e a pressionar fortemente Enea Bastianini, que via a margem de 14 pontos de vantagem encolher drasticamente.

Mesmo lesionado no pulso direito (fractura de dois ossos), Lowes surgia em posição de atacar Marini para ser virtual campeão, já que Bastianini não conseguia ir além do sexto posto, que alternava com o sétimo num duelo aceso com Jorge Martin.

Porém, a intromissão do australiano Remy Gardner, que partira da pole position, a passar para a frente de Lowes e a atacar Marini nas últimas seis voltas, acabou por beneficiar o líder do Mundial, que ia mantendo uma pequena vantagem de quatro pontos para Marini e de nove para Lowes, que se cifrou em nove pontos para a dupla de candidatos no final da corrida.

“Foi uma época fantástica e difícil, por causa da covid-19. Ser campeão é algo de incrível, um feito que dedico à equipa, à minha namorada e à minha família. Até a moto está feliz. É o melhor momento da minha vida. Nem consigo descrever a sensação”, reagiu Bastianini, que na época passada tinha fechado o campeonato na 10.ª posição.