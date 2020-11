Daniil Medvedev termina as ATP Finals em modo invencível

Quando se defrontaram pela primeira vez, num torneio júnior, Dominic Thiem venceu Daniil Medvedev facilmente. “Talvez venhas a ter um bom futuro, mas precisas de ter mais calma”, aconselhou Thiem ao russo. Dez anos depois, nas Nitto ATP Finals, Medvedev mostrou como progrediu enormemente nesse particular e, tal como na véspera, não acusou a perda do set inicial, derrotando o austríaco para conquistar o mais importante título da carreira.

“Mas que grande jogo! Uma das minhas melhores vitórias, em duas horas e 42 minutos frente a um jogador espantoso”, destacou Medvedev, logo após o triunfo por 4-6, 7-6 (7/2) e 6-4, na mais longa final da prova realizada à melhor de três sets. “Sempre disse que seria uma história incrível se, aqui, em Londres, onde o torneio decorreu durante 11 anos, o primeiro campeão fosse russo e o último também. Um grande obrigado a Nikolay Davydenko por ter sido uma fonte de inspiração para muitas crianças como eu”, acrescentou o vencedor, recordando o título do compatriota na primeira edição realizada em Londres, em 2009.

No derradeiro encontro do circuito ATP em 2020, registaram-se somente dois breaks, mas Medvedev foi quem teve mais ocasiões para quebrar, logo desde o primeiro jogo de serviço do adversário. Mas seria o russo o primeiro a ceder, no quinto jogo, em que liderou por 40-0, mas cometeu quatro erros não forçados, incluindo um smash na rede e a terceira dupla-falta. E o austríaco aproveitou o único break-point de que dispôs na partida.

No segundo set, foi Thiem a dispor de mais break-points, a 2-2 e 3-3. Como mostrara na véspera, quando eliminou Novak Djokovic, Medvedev não se deixou abater e decidiu mudar tacticamente: reduziu a intensidade nas trocas de bolas para depois surpreender com súbitas acelerações e subidas à rede - 20, só nesta partida. No entanto, só no tie-break, e depois de perder os dois primeiros pontos, é que Medvedev “explodiu” e venceu sete pontos consecutivos.

A 1-1 do set decisivo, Thiem ainda recuperou de 0-40, mas quebrou um pouco fisicamente e, a 2-2, só conseguiu anular mais dois. Na nona ocasião em todo o encontro, Medvedev logrou finalmente quebrar o serviço do austríaco e continuou a servir a grande nível até fechar.

Autor de 37 winners e 30 erros não forçados, Medvedev tornou-se no primeiro tenista desde Alex Corretja, em 1998, a conquistar esta prova depois de perder o set inicial nas meias-finais e final. E no primeiro tenista a derrotar os três melhores do ranking (Djokovic, Nadal e Thiem) no mesmo torneio desde David Nalbandian, em 2007.

Esta é igualmente uma época inesquecível para Thiem, coroada com o primeiro título do Grand Slam, no US Open, e finais no Open da Austrália e ATP Finals. “Espero que venhamos a ter outro ou vários outros grandes encontros. Foi um prazer, apesar de ter perdido”, admitiu.

Na prova de pares, o triunfo foi para o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic. A dupla, criada este ano, conquistou o primeiro título enquanto equipa, ao vencer o austríaco Jurgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin, numa final decidida no match tie-break: 6-2, 4-6 e 10/5. Koolhof e Mektic vão dividir o cheque de 214 mil euros, enquanto os finalistas receberão 155 mil.

As ATP Finals despediram-se de Londres para, em 2021, se radicarem em Turim. Com as bancadas cheias de adeptos, espera-se.