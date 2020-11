Covid-19 obriga a adiar dois jogos da Taça de Portugal

Os jogos entre Estoril Praia e Lusitano de Évora, e entre Vilafranquense e Sanjoanense, referentes à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, foram adiados neste domingo, devido à existência de casos positivos de covid-19. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou o adiamento destas partidas para 9 de Dezembro.

“O UD Vilafranquense-AD Sanjoanense será disputado às 18h e o Estoril Praia-Lusitano Ginásio jogar-se-á às 21h”, informa a FPF em relação às novas datas e horários dos jogos.

Comunicado Estoril Praia - Lusitano Ginásio Clube



O jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal não vai decorrer este domingo.



O Lusitano de Évora já tinha justificado que o encontro havia sido cancelado por terem sido “confirmados dois casos positivos” no plantel e que as medidas impedem também a realização do jogo de 29 de Novembro, com o Vitória de Setúbal, para o Campeonato de Portugal.