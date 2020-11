Albert Arenas sagra-se campeão mundial de Moto3

Começou com dose extra de emoção o Grande Prémio de Portugal, com o espanhol Albert Arenas (KTM) a sagrar-se, este domingo, campeão do mundo de motociclismo de velocidade em Moto3, apesar de ter terminado a corrida em 12.º e de ter estado muito perto de cair nas últimas voltas, vendo o título seguro por quatro pontos (174).

O também espanhol Raul Fernandez (KTM), que saiu da pole position, assegurou a vitória no Autódromo Internacional do Algarve, seguido do italiano Dennis Foggia (Honda), a 5,810s e Jeremy Alcoba (Honda), a 5,866s, que fechou o último pódio da temporada.

Na luta pelo título, o italiano Tony Arbolino (Honda) terminou em quinto e superou o japonês Ai Ogura (Honda), que cortou a meta em oitavo, insuficiente para segurar o segundo lugar no Mundial, decidido pelo maior número de vitórias de Arbolino, já que somou também 170 pontos, tal como o nipónico, que não venceu nenhum Grande Prémio.

“É incrível. Preciso de algum tempo para acreditar. Houve uma altura em que o pneu traseiro se tornou inviável”, explicou o novo campeão mundial, no final da prova.