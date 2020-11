Abram caminho a Pedro Melo Alves, que o jazz é dele

São 10h30 de domingo. É hora de jazz em Guimarães. Em anteriores edições do festival, este seria um horário impróprio, mas no caso particular do concerto desta manhã (noutros se calhar já não se diria o mesmo) pouco importa. Interessa mais sublinhar que, apesar da pandemia, a 29.ª edição do Guimarães Jazz se realizou sem grandes baixas –​ à excepção de Peter Evans, que não conseguiu viajar desde os Estados Unidos – e sem prejuízo qualitativo do evento que completa 30 anos já em 2021.

