Ellen Støkken Dahl: “Um livro sobre a vagina é algo que deve interessar a toda a gente”

Em conversa com o PÚBLICO, Ellen Støkken Dahl arrisca avançar com algumas razões que podem explicar o sucesso da obra lançada em 2017 na Noruega e que continua a somar leitores referindo que o livro junta ciência a palavras simples num discurso franco e directo sobre a saúde sexual feminina. As autoras do livro Viva a Vagina! garantem que esta não é uma publicação exclusivamente para mulheres, mas para todos os que se interessem sobre o tema, incluindo os homens, claro. A médica fala também dos projectos para o futuro, com a possibilidade de vir a escrever um livro sobre a saúde sexual masculina, sobre a educação sexual nas escolas, sobre as mulheres que ainda partilham a cama com a vergonha e culpa e sobre as lacunas de conhecimento que todos temos acerca dos nossos corpos. Por fim, refere que o que escrevam sobre o hímen no livro terá sido o que teve mais impacto. “Dizer a verdade sobre o hímen pode ser uma questão de vida ou morte”.

