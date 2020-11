Covid-19. Portugal já registou mais de 250 mil infecções. Número de internados em cuidados intensivos é o maior de sempre

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 62 mortes por covid-19 e mais 6472 novos casos de infecção por SARS-CoV-2, de acordo com o último boletim da Direcção-Geral de Saúde (DGS) divulgado neste sábado. O número de infecções registadas até à data é, assim, de 255.970. As últimas 24 horas registaram ainda o valor mais alto, desde o início da pandemia, de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, 485.

O número total de óbitos, desde Março, é de 3824 (1967 homens e 1857 mulheres). A taxa de letalidade mantém-se em 1,5%. Por outro lado, há mais 6379 pessoas que recuperaram nas últimas 24 horas, o que eleva este número para 169.379. Isto significa que há, no total, 82.767 casos activos, tendo sido contabilizados, no último dia, mais 31 casos activos.

No que se refere ao número de pessoas internadas, é no total de 3025 (menos 54 do que nos últimos dados divulgados). Daquelas, 485 estão em unidades de cuidados intensivos (mais quatro do que no dia anterior). O número total de pessoas neste tipo de unidades tem estado acima das 400 há oito dias e sempre a aumentar, tendo sido contabilizado, neste último boletim, o mais alto até agora.

Quanto aos contactos em vigilância, são, no total, 80.521, ou seja, mais 112 nas últimas 24 horas. No que se refere à caracterização dos casos confirmados, a DGS indica que 112.961 são homens, 138.276 mulheres e 4733 estão registados como “desconhecidos”, lendo-se no boletim que estes casos se encontram “sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática”.

Norte com mais novos casos e mais mortes

A região Norte é que a regista mais novos casos de infecção por SARS-CoV-2 e mais óbitos por covid-19, nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim, o Norte regista um total de 132.272 casos confirmados desde o início da pandemia, mais 4070 verificados no último dia, o que significa que esta zona do país regista 62,9% dos novos casos. Quanto ao número de óbitos, é no total, até à data, de 1783, mais 24 neste último boletim.

Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 88.139 infecções desde o início da pandemia, mais 1534 nas últimas 24 horas, ou seja, 23,7% das novas infecções no país. Esta zona acumula um total de óbitos devido à covid-19 de 1401, mais 23 no último dia.

Quanto à região Centro, contabilizou nas últimas 24 horas mais 656 novas infecções, sendo o total até agora registado de 24.376. Esta zona registou mais nove mortes, elevando o total de óbitos para 487.

No que se refere ao Alentejo, já contabiliza 5057 infecções, mais 97 de acordo com estes registos mais recentes. Nas últimas 24 horas, morreram mais cinco pessoas nesta zona do país devido à covid-19, sendo o número de óbitos total de 94.

No Algarve, há mais 57 novas infecções e uma morte, nas últimas 24 horas. O total de infecções já contabilizado é de 4606 e o de óbitos 42.

Nos Açores, acumulam-se 761 registos de infecções, tendo-se verificado 48 novos casos nas últimas 24 horas. O número de óbitos até agora verificado é de 15, não tendo havido qualquer morte no último dia.

No que toca à Madeira, o boletim dá conta de 759 casos no total, tendo-se registado mais dez nas últimas 24 horas. Neste período de tempo, não houve qualquer óbito a registar e, desde o início da pandemia, houve duas mortes.