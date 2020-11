Exército admite atrasos nos Sistemas de Combate do Soldado com segundo chumbo do Tribunal de Contas

O Exército admitiu esta sexta-feira ao PÚBLICO atrasos no programa Sistemas de Combate do Soldado após um segundo chumbo do Tribunal de Contas (TdC), desta vez a um concurso para a aquisição de um lote de monóculos de intensificador de imagem. “Esta situação gera um atraso no calendário de entregas que se constitui numa limitação materializada na impossibilidade de disponibilização do equipamento do Soldado”, refere o Estado-Maior do Exército.

