Portugal é cada vez mais o Rabo de Peixe da Europa

O maior problema de Portugal não são os trezentos e tal milhões de euros que o país gasta anualmente com o Rendimento Social de Inserção (RSI). Não é o facto de 3 ou 4% do total do RSI ir para ciganos, nem o facto de 30% da população de Rabo de Peixe usufruir de rendimentos mínimos garantidos. Sem dúvida que qualquer uma destas situações pode ser problemática e merecer a nossa atenção. Mas o grande, gigantesco problema de Portugal é ele próprio estar a transformar-se no Rabo de Peixe da Europa.

