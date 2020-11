Quantos doentes poderão estar internados nos hospitais dentro de uma semana?

Como são feitas as previsões

As estimativas que se seguem baseiam-se nos dados sobre infecções publicados pela Direcção-Geral da Saúde na última quinta-feira e consideram dois cenários de progressão da infecção através da análise de sensibilidade de variação do Rt (índice de transmissão). O cenário optimista baseia-se na redução de 2% do Rt, e o cenário pessimista baseia-se no aumento de 2% do Rt. Os cálculos foram feitos através da utilização da ferramenta Adaptt — Surge Planning Tool, desenvolvida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e pela Global Intelligent Technologies, em colaboração com a Organização Mundial de Saúde. Os valores apresentados referem-se à previsão da utilização de recursos a 27 de Novembro.