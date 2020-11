O The Yeatman já tem dez anos mas envelhece bem, como o vinho do Porto

O convite chegou em forma de “desejo concedido”. Uma estadia com direito a provas vínicas, degustações gastronómicas, visita à garrafeira e tratamento no spa. Tudo isto num só lugar, sem ter de andar a fazer deslocações, porque os tempos são diferentes e pedem escapadinhas mais sossegadas. A proposta passava por constatar que, mais do que um hotel, o The Yeatman também é, ele próprio, um destino. Prova superada. Ainda que esteja fechado dentro de quatro paredes – na verdade, sentirá que são apenas três, uma vez que a maioria dos espaços do hotel contam com grandes janelas para o Douro e para a cidade do Porto –, o hóspede tem muito para descobrir e saborear.

