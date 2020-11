Adoramus: Os doces delas são feitos com orações e amor

Reportagem

Há quem diga que os doces conventuais são a materialização da oração. As irmãs teimam em fazê-los à mão, com ingredientes do pomar, carinho e amor, um toque espiritual que transforma. É “um dom” de quem conserva, transforma e não desperdiça (”que é pecado”). “Se todas as pessoas fizessem como nós, não havia fome.”