Fazer da vida um eterno gap year

A trabalhar há três temporadas na Islândia, o estilo de vida da Adriana Correia é um permanente gap year. Em 2016 deu-se o primeiro ano sabático, numa viagem pela Índia e pelo Sudeste Asiático com o namorado. Falamos em primeiro porque houve um segundo, em 2019, novamente pelo Sudeste Asiático com paragens pelo Japão e Filipinas, mas, desta vez, a solo. Preparem-se para rir alto com as aventuras, desventuras e apartes da Adriana, a gapper eterna.

Acompanhe a Gap Year Portugal nas redes sociais Instagram e Twitter e no site gapyear.pt.​

Subscreva o programa Ready. Gap. Go! na Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​​​