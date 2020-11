Aveiro sem gente na rua em mais uma noite de recolher obrigatório

O município de Aveiro é um dos 191 com medidas de contingência mais musculadas para travar o avanço da covid-19 e, por isso, depois das 23h são poucas as pessoas nas ruas da cidade. Esta sexta-feira, antes de um sábado com recolher obrigatório a partir das 13h, quase não se via ninguém nas ruas de Aveiro.

O Governo vai anunciar neste sábado as medidas adoptadas no âmbito do estado de emergência. De acordo com uma nota enviada às redacções pela Presidência do Conselho de Ministros, tal acontecerá ao final da tarde, a partir das 18h, depois da reunião do Conselho de Ministros extraordinária.