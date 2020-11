Pandemia atrasa mas não trava nova loja da Moviflor

Por estes dias, nos 15 mil metros quadrados da terceira loja Moviflor detida pelo Grupo Armazéns Reis, em Viseu, trabalha-se a contra-relógio para abrir portas ao público no “início de Dezembro”. Num país condicionado pelo avanço da pandemia, a covid-19 atrasou em vários meses os planos de inauguração do novo espaço comercial na região centro-norte, mas não pôs fim à determinação do grupo liderado por José Manuel Reis em ter as portas abertas antes daquela que será a época natalícia mais invulgar e incerta de que há memória.

