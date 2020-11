Portugal vence de forma clara o Brasil

Mais de oito meses depois de defrontar a Geórgia no Rugby Europe Championship 2020 – a última jornada da competição, contra a Espanha, continua por cumprir devido à pandemia -, a selecção portuguesa de râguebi voltou a competir e voltar a deixar uma boa imagem. No primeiro de dois jogos de preparação entre Portugal e o Brasil, os Lobos dominaram de forma clara os Tupis durante os 80 minutos e a diferença final de 20 pontos (30-10) não traduz a supremacia do XV comandado pelo técnico francês Patrice Lagisquet.

Apesar de não ter contado para este jogo com alguns dos profissionais que alinham nos campeonatos franceses (Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Anthony Alves, Jean Sousa e Samuel Marques, por exemplo, estavam numa convocatória inicial), Patrice Lagisquet lançou no XV frente ao Brasil alguns “reforços” vindos de França e o resultado foi um claro upgrade no nível de jogo português.

Com Valentin Ambrósio (RC Aubenas) e Thibault de Freitas (La Seyne Sur Mer) a formarem com David Wallis (Belenenses) uma terceira-linha de qualidade, Portugal conseguiu não perder na luta entre “packs” e, com bolas para atacar, as linhas-atrasadas dos Lobos fazem sempre a diferença.

O frente a frente entre portugueses e brasileiros no Jamor começou com domínio luso e ensaio logo no quarto minutos: após uma boa circulação de bola, o talonador Duarte Diniz fez o primeiro ensaio (5-0).

Apesar de ter um domínio territorial avassalador – na primeira parte o Brasil apenas entrou uma vez na área de 22 metros portuguesa -, a boa defesa dos Tupis e alguma impaciência no ataque dos Lobos impedirem que o marcador no final dos primeiros 40 minutos traduzisse a superioridade do XV de Lagisquet: Portugal apenas voltou a pontuar através de uma penalidade de Jerónimo Portela.

Com 8-0 ao intervalo, o início da segunda parte não trouxe novidades. Portugal continuava melhor e o Brasil tentava defender-se, mas uma falta à entrada do meio campo dos Lobos foi aproveitada pelo centro brasileiro Moisés Duque, que reduziu para 8-3.

No entanto, quase de seguida, o Brasil ficou reduzido a 14 jogadores durante 10 minutos e, com superioridade numérica e mais espaço para atacar, as linhas atrasadas portuguesas fizeram a diferença.

Com boas iniciáticas e com os brasileiros desgastados fisicamente, Portugal marcou quatro ensaios em 15 minutos (David Costa, Nuno Sousa Guedes, Rafael Simões e Thibault de Freitas), colocando o resultado em 30-3.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até aí, Brasil tinha-se limitado a resistir e a tentar manter a diferença no marcador o mais curta possível, mas aos 75’, os Tupis marcaram o ensaio de honra: após um alinhamento, na segunda vez em todo o jogo em que conseguiram aproximar-se da linha de ensaio portuguesa, o “pack” avançado do Brasil avançou com um bom maul, com Mateus Cláudio a fazer o toque de meta.

As duas selecções voltam a defrontar-se no próximo sábado, novamente no Centro de Alto Rendimento do Jamor.