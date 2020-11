Miguel Oliveira vai discutir pole no Algarve

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) garantiu, este sábado, a passagem directa à segunda qualificação, com 1m39,330s na sua volta mais rápida da terceira sessão de treinos do Grande Prémio de Portugal em MotoGP, registando o segundo melhor tempo da manhã no Autódromo Internacional do Algarve, apenas batido pelo australiano Jack Miller (Pramac), com 1m39,205s.

Miguel Oliveira voltou a passar pelo comando durante a terceira sessão, crucial para entrada directa na qualificação dos dez mais rápidos, conseguindo o primeiro objectivo com vista a sair de uma boa posição para a corrida deste domingo, que encerra a edição de 2020 do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade.

A estratégia do piloto de Almada, que na véspera tinha “sacrificado” o tempo (13.º) na segunda sessão do dia - depois de ter sido o mais rápido de manhã -, compensou amplamente, já que Oliveira se mostrou à concorrência, que terá de contar com o anfitrião na luta pela pole position. Para Miguel Oliveira, depois da primeira vitória no Grande Prémio da Estíria, na Áustria, conquistar a primeira pole em MotoGP seria mais um marco em 2020 e uma despedida quase perfeita da Tech3, quando se prepara para assumir o lugar na KTM oficial.