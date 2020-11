Jorge Fonseca e Rochele Nunes conquistam bronze em Praga

Portugal fechou neste sábado a sua participação nos Europeus de judo, em Praga, com duas medalhas de bronze, conquistadas por Jorge Fonseca (-78kg) e Rochele Nunes (+78kg), uma estreia em pódios de campeonatos da Europa para os dois judocas.

No combate pela medalha de bronze em -100kg, Fonseca bateu o georgiano Varlam Liparteliani, vice-campeão olímpico, num combate decidido nos castigos em “golden score”. O atleta do Sporting, campeão mundial em título, chega, em Praga, ao primeiro pódio em Europeus na sua terceira participação - havia sido 5.º em Baku 2015 e 7.º em Telavive 2018.

O dia acabou por ter um final feliz para Fonseca. Tinha começado bem, com triunfos sobre Grigori Minaskin (Estónia) e Marko Kumric (Croácia), falhando depois o acesso às meias-finais frente ao azeri Zelym Kotsoiev. Relegado para as repescagens, Fonseca triunfou sobre o turco Mert Sismanlar, garantido depois o bronze no combate com o cotado georgiano, vice-campeão olímpico em 2016 e com um extenso currículo em Mundiais (três pratas e dois bronzes) e Europeus (três ouros, cinco pratas e um bronze)

Pouco depois, foi a vez de Rochele Nunes garantir a sua medalha com um triunfo frente a Larisa Ceric, da Bósnia e Herzegovina, beneficiando da acumulação de castigos da atleta balcânica.

A judoca luso-brasileira, que compete por Portugal desde 2019, iniciou a sua participação nos Europeus com uma derrota frente à ucraniana Yelyzaveta Kalanina, mas voltou a reencontrar o caminho das medalhas no combate de repescagem frente à sérvia MIlica Zabic.

Os bronzes de Jorge Fonseca e Rochele Nunes elevam para três o número de medalhas portuguesas nestes Europeus de Praga que terminam neste sábado. No primeiro dia, Telma Monteiro sagrou-se vice-campeão em -57kg, naquela que foi a sua 14.ª medalha em Europeus de judo.