Jorge Fonseca em busca do primeiro título europeu

Depois de um 2019 quase perfeito e de um 2020 quase sempre fechado em casa, Jorge Fonseca pode terminar o ano com um título. O judoca português, campeão mundial em -100kg, entra neste sábado em acção no último dia dos Europeus de Praga para tentar um título continental - nunca conseguiu uma medalha que fosse nas duas anteriores participações, um 5.º em Baku 2015 e um 7.º em Telavive 2018.

O judoca do Sporting está na capital da República Checa, não apenas com o estatuto de campeão mundial (título conquistado no ano passado, em Tóquio), mas também como o segundo do ranking mundial em -100kg (e melhor europeu). E, depois de um ano que nada teve de normal, em que esteve impedido de se treinar, primeiro pela declaração do estado de emergência e, depois, por ter estado infectado com covid-19, Fonseca tem regressado a um bom nível, e tem alcançado bons resultados nas poucas provas que tem disputado, como o terceiro lugar no Grand Slam de Budapeste em Outubro passado, e é o próprio a dizer que se sente em forma.

“Sinto-me bem, tenho trabalhado bastante e penso que estou no meu pico de forma. Era bom chegar a uma medalha, depois de tudo o que passei”, dizia, há poucos dias, numa entrevista à agência Lusa. O título, acrescenta, está no seu pensamento, mas não será a sua preocupação. “Trabalho para o ouro, mas só depois, mais à frente, primeiro é combate a combate, e até lá só penso no pódio”, reforçou o judoca português, que irá iniciar o seu terceiro Europeu frente ao estónio Grigori Minanski, medalha de bronze nos em Baku 2015, e contra quem Jorge Fonseca tem um registo perfeito - quatro vitórias em quatro combates.

No último dia destes Europeus de Praga que já tiveram uma medalha portuguesa (a prata de Telma Monteiro em -57kg), haverá mais duas judocas nacionais a competir no último dia. Em -78kg, Yahima Ramírez tem como primeira adversária Loriana Kuka, do Kosovo, que em 2019 foi medalha de bronze nos Mundiais de Tóquio e nos Jogos Europeus em Minsk. Na categoria feminina mais pesada, +78kg, Rochele Nunes (11.ª do ranking e quinta melhor europeia), só saberá quem é a sua primeira adversária depois do embate entre a ucraniana Yelyzavet Kalanina e a húngara Mercedes Szigetvari.

O segundo dia de competição em Praga não teve grandes resultados para os judocas portugueses em acção. Bárbara Timo, vice-campeã mundial em 2019, caiu logo ao primeiro combate em -70kg, desqualificada frente à italiana Alice Bellandi. O melhor resultado português do dia aconteceu na mesma categoria, um sétimo lugar para Joana Crisóstomo.

Em -81kg, João Martinho também não passou do primeiro combate, enquanto Anri Egutidze não compareceu ao embate com o azeri Murad Fatiyev. Em -73kg, João Fernando venceu o seu primeiro combate frente ao bielorrusso Yahor Trukhan, mas perdeu no segundo contra o georgiano Lasha Shavdatuashvili, que viria a ser medalha de prata.