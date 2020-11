Câmara de Setúbal toma posse do Estádio do Bonfim

A Câmara Municipal de Setúbal (CMS) vai tomar posse de todas as instalações do Vitória de Setúbal no Bonfim, na próxima terça-feira. Os novos responsáveis do clube, eleitos há apenas um mês, já foram notificados pela autarquia, que adquiriu recentemente os direitos de superfície “de todas as edificações acima do solo” por um período de 90 anos. Quem os cedeu foi o Millennium BCP - que detinha uma hipoteca sobre os mesmos -, por 1,5 milhões de euros.

